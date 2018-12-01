Путин предложил использовать площадку G20 для реформы ВТО

Президент РФ Владимир Путин предложил использовать площадку «Большой двадцатки», чтобы выработать подходы к реформе Всемирной торговой организации. Об этом заявила представитель российского лидера на саммите G20 Светлана Лукаш в ходе общения с журналистами.

Как отметила представитель президента, Путин предложил задействовать площадку саммита как стартовую для обсуждения принципиальных вопросов реформы ВТО. Торговые разногласия между странами находятся в числе главных глобальных рисков экономики, и G20 могла бы стать отправной точкой для решения этих проблем.

«Владимир Владимирович предложил использовать площадку Группы двадцати для того, чтобы начать обсуждение подходов к реформе, и через год, когда "двадцатка" встретится в следующий раз в Японии, возможно, выступить с какими-то совместными предложениями в этой сфере», - цитирует ТАСС Светлану Лукаш.

Кроме того, представитель Путина озвучила его позицию относительно состояния мировой торговой системы. По мнению президента, необходимо работать над едиными «правилами игры» в этой сфере и сообща укреплять их, поддерживаю международную систему.

Вместо с призывом к реформе ВТО Путин отметил, что организация, тем не менее, должна остаться главной площадкой для решения торговых споров. Необходимость модернизации обусловлена тем, что нынешняя работа ВТО не всегда отражает современные торговые реалии и слабо регулирует новые сферы, в частности, электронную торговлю.

Саммит G20 проходит с 30 ноября по 1 декабря. В его рамках запланированы переговоры российского президента Владимира Путина в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с президентами нескольких государств.