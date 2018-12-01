Адвокат сообщила о новых обстоятельствах в деле Кокорина

Обстоятельства уголовного дела, фигурантами которого являются нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, изменились в пользу футболистов.

Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте адвокат Кокориных Татьяна Стукалова. Она считает, что нет весомых причин продлевать срок содержания футболистов под стражей еще на два месяцев, их необходимо выпустить, поскольку новые обстоятельства дела говорят в пользу спортсменов.

Стукалова выразила надежду на то, что ей удастся убедить суд ознакомиться с видеозаписями с полным содержанием конфликтов.

«Я надеюсь убедить суд все-таки внимательно ознакомиться с полным содержанием видеозаписей двух конфликтов», - написала адвокат.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО с 11 октября. Их арестовали после драки в московском кафе, в которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректора «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.