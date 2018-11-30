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На Украине «запретили» иностранным журналистам посещать Крым

Андрей Аркадьев
23:58 30.11.2018
Киевские власти «разрешили» посещать российский полуостров только украинским журналистам.
На Украине «запретили» иностранным журналистам посещать Крым
Фото: mil.gov.ua

Киевские власти «запретили» всем иностранным гражданам, включая журналистов, въезжать на территорию Крыма и Донбасса, пока на Украине действует военное положение.

Об этом сообщила в пятницу, 30 ноября, заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова. При этом украинским журналистам посещать Крым разрешено.

«С международной аудиторией возникает вопрос, это то, что въезд на оккупированные территории запрещен всем иностранным гражданам, среди них есть и журналисты», - приводит «Громадське» («Общественное») телевидение слова Джапаровой.

Она отметила, что с одной стороны Киев заинтересован в работе иностранной прессы на территории Крыма и Донбасса, а с другой стороны - в стране 30 дней действует военное положение, поэтому она выразила надежду, что это не повлияет на освещение вопросов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года. После государственного переворота на Украине на полуострове был проведен референдум и большая часть населения Крыма высказалась за воссоединение с Россией.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении в стране военного положения. Особый правовой режим будет действовать в течение 30 дней на территории Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей, а также во внутренних водах страны в Азово-Керченской акватории.

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