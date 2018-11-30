Невиновный мужчина 23 года просидел в китайской тюрьме

В Китайской народной республике на свободу после 23 лет заключения вышел невиновный мужчина. В год освобождения Цзиню Чжэхуну исполнилось 50 лет.

Как сообщает Asia One, мужчина был осужден в 1996 за изнасилование и убийство молодой девушки. Суд приговорил Чжэхуна к отложенной смертной казни, несмотря на отсутствие весомых доказательств.

Приговоренный молодой человек попробовал обжаловать решение суда, объяснив, что признания в преступлении он озвучил под пытками. Кроме признаний, у следствия не было доказательств его вины. Тем не менее, приговор остался в силе.

Расследование возобновилось только в 2014 году после того, как ситуацией неожиданно заинтересовалась пресса. На волне интереса к судьбе Чжэхуна власти инициировали повторное рассмотрение дела.

В ходе процесса адвокат доказал, что в обвинении есть огромное количество нестыковок, а ни одного прямого доказательства вины его подзащитного не существует. В результате разбирательства невиновность Цзиня Чжэхуна была подтверждена, и мужчина вышел на свободу.