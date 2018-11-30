Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Невиновный мужчина 23 года просидел в китайской тюрьме

Вадим Синицын
23:38 30.11.2018
Мужчина был осужден в 1996 за изнасилование и убийство. Суд приговорил его к отложенной смертной казни, несмотря на отсутствие весомых доказательств.
Невиновный мужчина 23 года просидел в китайской тюрьме
Фото: udn.com

В Китайской народной республике на свободу после 23 лет заключения вышел невиновный мужчина. В год освобождения Цзиню Чжэхуну исполнилось 50 лет.

Как сообщает Asia One, мужчина был осужден в 1996 за изнасилование и убийство молодой девушки. Суд приговорил Чжэхуна к отложенной смертной казни, несмотря на отсутствие весомых доказательств.

Приговоренный молодой человек попробовал обжаловать решение суда, объяснив, что признания в преступлении он озвучил под пытками. Кроме признаний, у следствия не было доказательств его вины. Тем не менее, приговор остался в силе.

Расследование возобновилось только в 2014 году после того, как ситуацией неожиданно заинтересовалась пресса. На волне интереса к судьбе Чжэхуна власти инициировали повторное рассмотрение дела.

В ходе процесса адвокат доказал, что в обвинении есть огромное количество нестыковок, а ни одного прямого доказательства вины его подзащитного не существует. В результате разбирательства невиновность Цзиня Чжэхуна была подтверждена, и мужчина вышел на свободу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.12.2018, 00:45
Путин предложил использовать площадку G20 для реформы ВТО
Дата30.11.2018, 13:06
Военные помогли пограничникам остановить провокацию ВМС Украины
Дата29.11.2018, 11:43
Европейская интрига: выйдут ли российские клубы в плей-офф в рамках ЛЕ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата30.11.2018, 18:19
Кадры боевых стрельб новейшего арктического «Тора»
Дата30.11.2018, 10:59
Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:33 В стране и мире
Видео
Разрушены дороги и здания: на Аляске введен режим стихийного бедствия после землетрясения
23:20 В стране и мире
Видео
Целая улица загорелась после падения самолета на жилые дома: видео
21:46 В стране и мире
Видео
«О, боже мой!»: британская журналистка восхитилась Путиным
18:33 В стране и мире
Видео
Аргентинские СМИ назвали «Кортеж» Путина «зверем»
18:32 В стране и мире
Венгрия жестко отказала США в экстрадиции двоих россиян
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Уфологи-любители обнаружили огромную тайную базу на Луне: видео
Солистка группы Serebro объявила о начале карьеры в фильмах для взрослых
Видео
Как не заболеть зимой: несколько простых правил от ЛОРа
Танки в «одесском метро» вызвали резонанс в Сети
В ЛНР погибла диверсионная группа ВСУ
Видео
В ГИБДД прокомментировали отмену знака «Шипы» на машинах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.