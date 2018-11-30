Разрушены дороги и здания: на Аляске введен режим стихийного бедствия после землетрясения

Землетрясение магнитудой от 6,6 до 7,2 произошло на Аляске. Эпицентр находился всего в 13 километрах от города Анкориджа с населением 300 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километра.

Власти Аляски объявили режим стихийного бедствия, передает CNN со ссылкой на Геологическую службу США. Из-за землетрясения в штате прекратили работу телеканалы. Подземные толчки стали причиной камнепада, шоссе к югу от Анкориджа перекрыто.

Также начались проблемы с электроснабжением. Сообщается о разрушениях в Анкоридже: ущерб нанесен дорогам, мостам и зданиям. Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу уже сообщили о происшествии. Глава Белого дома пообещал помочь жителям штата, пострадавшим от землетрясения.

Росавиация в связи с ЧП на Аляске готова оперативно рассмотреть запросы иностранных компаний на пролет над территорией России.