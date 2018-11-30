Целая улица загорелась после падения самолета на жилые дома: видео

На севере бразильского Сан-Паулу произошла авиакатастрофа. Легкомоторный самолет упал в черте города на частные дома, вызвав крупный пожар.

Как сообщает издание Globo, крушение произошло около 21.00 по московскому времени. В результате аварии пострадали двенадцать человек, эта информация уточняется. Пятеро из них находились в доме, на который рухнул самолет, другие пострадали из-за пожара. Двое человек погибли.

После падения самолета начался пожар, который вскоре охватил всю улицу. Распространению огня поспособствовала типичная для крупных бразильских городов плотная частная застройка. Судя по видео с места событий, загорелись и несколько припаркованных рядом с домами автомобилей.

Точная причина катастрофы на данный момент неизвестна. По информации СМИ, рухнувший на город самолет модели Cessna 210 был изготовлен почти сорок лет назад и срок его эксплуатации давно истек.