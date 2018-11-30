Уфологи-любители обнаружили огромную тайную базу на Луне: видео

Уфологи-любители обнаружили тайную базу, расположенную на поверхности Луны. Видео, доказывающее их теорию, выложило издание DailyStar.

По мнению одного из конспирологов, опубликованные кадры служат прямым доказательством существования сверхсекретной космической программы.

Сообщается, что всего за сутки видео посмотрели более десяти тысяч человек.

«Эта оранжевая штука должна быть огромной», - удивился один из пользователей.

Тем не менее, не все верят в то, что кадры не являются фейком. Многие пользователи отметили, что кратеры выглядят неестественно и, по их мнению, конспирологи показали фотомонтаж.