В РПЦ обвинили Киев в давлении на архиереев УПЦ

Украинские власти начали оказывать давление на архиереев Украинской православной церкви после их отказа участвовать в «объединенном соборе». Это заявление сделал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после обысков в Киево-Печерской лавре.

По словам Легойды, наместник лавры владыка Павел получал звонки с угрозами, поэтому всю ситуацию можно расценивать только как давление.

Также Легойда добавил, что мероприятие под названием «объединенный собор», инициируемое властями Украины и Константинопольским патриархом, невозможно без участия УПЦ. Однако архиереи канонической Церкви категорически отказались в нем участвовать.

Пока можно говорить только о нарастании этого давления, цитируют РИА Новости Легойду.

«Видимо, в этом процессе, который украинская власть и Константинопольский патриархат рассчитывали быстро и победоносно завершить, возникли какие-то очевидные нестыковки, и они теперь пытаются вот такими — возможно, от отчаяния — методами разрешить ситуацию», - прокомментировал Легойда.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о принятии Синодом Константинопольского патриархата «исторических решений» в отношении церкви на Украине.