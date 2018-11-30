Боевики обстреляли сирийские провинции Латакия и Хама

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Сергей Соломатин.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Бейт-Зиван провинции Латакия и северо-западной окраины населенного пункта Суран провинции Хама», - сообщил он.

В центре призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций.

В свою очередь в Сирии продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Так, за прошедшие сутки была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Телль-Биса провинции Хомс, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2005 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3143,1 тонны.