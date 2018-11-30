Еврокомиссия выделила 500 млн евро Украине

Европейская комиссия одобрила решение о выделении первого транша макрофинансовой помощи в размене 500 миллионов евро для Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Петр Порошенко.

Порошенко отметил важность такой поддержки и отдельно поблагодарил президента ЕС Жан-Клода Юнкера и вице-президента Валдиса Домбровскиса.

Напомним, ранее Порошенко одобрил ратификацию Меморандума и Кредитного соглашения о получении помощи со стороны ЕС в сумме до одного млрд евро.

Сейчас на Украине введено военное положение сроком на 30 дней. Причиной такого политического шага стала ситуация в Керченском проливе: три украинских военных судна вошли в территориальные воды РФ и были задержаны сотрудниками ФСБ. Всех моряков суд арестовал на два месяца.