Путин и Макрон обсудили ситуации в Сирии и на Украине на саммите G20

Владимир Путин встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита G20. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время встречи лидеры двух стран обсудили ситуации на Украине и в Сирии.

Макрон отметил, что Франция намеревается работать совместно с РФ по вопросу мирного урегулирования в САР. Он добавил, что прошедшая ранее в Стамбуле встреча была крайне полезна.

Теперь Макрон намерен обсудить с российским лидером положение на Украине, беря в учет последние события, произошедшие в Керченском проливе.

«Есть еще что нам обсудить и над чем совместно поработать. Я рад этой возможности пообщаться сегодня с вами по случаю саммита G20», - цитирует слова президента Франции ТАСС.

Саммит G20 проходит с 30 ноября по 1 декабря. В его ходе запланированы переговоры российского президента Владимира Путина в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с президентами нескольких государств.