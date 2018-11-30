Путин и Трамп поприветствовали друг друга на G20

Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на саммите G20, который в настоящий момент проходит в Аргентине. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Как сообщает РИА Новости, Ушаков не добавил никаких подробностей.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что у Трампа с Путиным еще не было времени для личной беседы, поэтому они лишь поздоровались.

Ранее сообщалось, что накануне саммита Трамп отменил встречу с главой России.