Цифровые технологии помогут в геологоразведке и бурении скважин

Управлять процессом бурения и контролировать его находясь в Санкт-Петербурге, в научно-техническом центре, в тысячах километров от самих скважин, стало возможно благодаря применению современных цифровых технологий. Центр управления бурением «Геонавигатор» способен обеспечивать геологическое, инженерное и технологическое сопровождение процесса бурения, причем не только у нас в стране, но и за рубежом.

На уникальной цифровой модели месторождения желтым цветом обозначены участки залегания нефти. С помощью таких 3D проекций геологи теперь могут «смотреть» вглубь земли на несколько километров, а значит куда быстрее и эффективнее проводить разведку.

Из этого же центра, больше похожего на ходовой мостик космического корабля, специалисты руководят бурением сотен скважин в самых разных уголках мира – от Приволжья, российского арктического шельфа, Ямала и Сахалина до Ирака.

«Наша стратегическая цель – стать цифровой нефтяной компанией. Мы будем управлять нашими физическими активами, заниматься тем, для чего мы и созданы, но будем делать это на основе данных и цифровых двойников», - рассказал директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев.

Поделиться своим опытом по внедрению цифровых технологий компания «Газпром нефть» смогла на Международном конгрессе Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE), который проходит в Петербурге уже в третий раз. Интерес не только российских, но и крупнейших зарубежных предприятий к теме цифровых технологий вполне понятен: их внедрение гарантирует прямую экономическую выгоду для компаний.

«Ведущая роль в цифровизации и использовании цифровых технологий в области искусственного интеллекта и отрасли в целом принадлежит России. И здесь, в Санкт-Петербурге, «Газпром нефть» один из самых передовых лидеров в мире. И я не шучу», - поделился президент SPE Дарси Спади.

Уже сейчас «Газпром нефть» реализует более пятисот цифровых проектов и инициатив, главная цель которых повысить эффективность, технологичность и безопасность.

«Геологоразведка характеризуется наибольшими вызовами с точки зрения неопределенности. Мы принимаем серьезные инвестиционные решения с уверенностью по отрасли в среднем не более 30%. Так вот, для того чтобы принимать с уверенностью не 30%, а 40-50%, и не через год после получения данных, а через 6-3 месяца – это и есть те основные прорывы которые мы пытаемся сделать за счет цифровых технологий», - подчеркнул руководитель Дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Андрей Вашкевич.

Уже в ближайшее время компания намерена добиться сокращения сроков и стоимости геологоразведки. Виртуальные решения приносят реальную пользу.