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В России начались испытания беспилотных авто

Анатолий Макаров
21:08 30.11.2018
Правительство России одобрило испытания беспилотных автомобилей с декабря этого года.

Правительство России одобрило испытания беспилотных автомобилей с декабря этого года. Сейчас своеобразный тест-драйв проходит 100 машин, однако в каждой для страховки находится инструктор. Пока работа идет без перебоев.

Сейчас по дорогам Сколково ездит четыре беспилотных автомобиля. Разница с обычной машиной лишь в том, что на крыше установлен комплекс с камерами и лидерами, который позволяет аппарату спроектировать 3D-модель окружающей среды.

Данный эксперимент запущен в Москве и Татарстане. Разработчики исследуют возможность использования «умной» техники в бытовых ситуациях.

За счет установленной сложнейшей лазерной, телевизионной и навигационной систем риск попасть в ДТП намного ниже, считают разработчики. По их мнению, причиной большинства аварий служит человеческий фактор.

Тестирование беспилотных автомобилей продлится до 2022 года, однако создатели новинки хотят уже через шесть месяцев собрать воедино полученные результаты и наметить курс дальнейшего развития.

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