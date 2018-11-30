Солистка группы Serebro объявила о начале карьеры в фильмах для взрослых

Солистка группы Serebro Екатерина Кищук объявила, что уходит из музыкального коллектива и собирается построить карьеру как актриса фильмов для взрослых. Об этом 24-х летняя певица рассказала в своем Twitter.

Фанаты Кищук одобрительно приняли известие, однако девушка поспешила добавить, что группа Serebro просуществует до февраля 2019 года.

«У нас есть как минимум два месяца вместе», - сказано в комментарии певицы в Instagram.

Ранее сообщалось, что российская группа объявила о распаде. Коллектив был образован в 2006 году, а уже через год он выступил в финале конкурса «Евровидение», заняв третье место.