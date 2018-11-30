Путин и Трамп обошлись без рукопожатий на G20

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не стали здороваться перед фотосессией участников саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Первым на подиум взошел Путин, однако позже Трамп прошел мимо к своему месту.

После фотосессии Путин одним из первых отправился на первое пленарное заседание. Позже в зал зашел Трамп, однако рукопожатия так и не случилось.

При этом перед заседанием российский лидер тепло поприветствовал принца Саудовской Аравии.

Напомним, накануне саммита Трамп отменил встречу с главой России в своем Twitter-аккаунте. Такое решение он принял после ознакомления с документами об инциденте в Керченском проливе. Суд арестовал 24 украинских моряков после того, как они незаконно вторглись в территориальные воды РФ на трех кораблях ВМС и были задержаны ФСБ. После этого на Украине ввели военное положение.