В суде на рассмотрении дела актера из «Папиных дочек» произошла драка

Скандальный инцидент произошел накануне в Тверском суде Москвы, где рассматривалось дело актера из «Папиных дочек» Сергей Фролова. Ранее мужчина подал заявление в суд, заявляя, что лишился квартиры из-за «черных риелторов».

Заседание собиралась посетить больная правозащитница, однако сотрудник суда схватил женщину за руку и выволок на улицу. Женщина серьезно повредила руку, ей потребовалась госпитализация.

Как рассказал «Звезде» сам актер Сергей Фролов, в настоящий момент правозащитница все еще находится в больнице. Он добавил, что женщине было рекомендовано продолжить лечение, так как ее состояние, по словам врачей, может усугубиться.

Кроме того, актер подчеркнул, что женщина заявляла, что больна, однако сотрудник ФССП схватил ее именно за больную руку.

Как отметил Фролов, это серьезное правонарушение, которое необходимо расследовать.