Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии на G20

Президент РФ Владимир Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в рамках проведения саммита G20.

После церемонии фотографирования, когда лидеры стран-участниц занимали свои места в зале пленарного заседания, Путин и Бен Салман дружественно пожали друг другу руки, провели короткую беседу и заняли свои места, которые, к слову, оказались по соседству.

Напомним, президент РФ прибыл в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20, который проходит с 30 ноября по 1 декабря. В его ходе запланированы переговоры российского президента в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с президентами нескольких государств.