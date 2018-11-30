Собянин предложил москвичам исполнить новогодние желания детей

Сергей Собянин призвал жителей Москвы присоединиться к новогодней благотворительной акции «Исполни желание».

Ежегодно департамент культуры и проект Handmade Charity проводят благотворительную акцию. На сайте Московской дирекции массовых мероприятий размещены письма к Деду Морозу от детей с нарушениями развития и из многодетных семей. Об этом написал в своем Twitter мэр города.

Любой желающий может исполнить мечту ребенка – от теплых варежек до двуспального дивана. Для этого достаточно нажать кнопку «Исполнить желание», в течение трех дней купить подарок и привезти его в офис к организаторам.