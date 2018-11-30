На Украине оппозиция обвинила власти в создании «церкви Порошенко»

Президент Украины Петр Порошенко усиливает наступление на Украинскую православную церковь для того, чтобы представители УПЦ объединились с неканонической церковью. Об этом заявил глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

Он отметил, что на Украине последнее время усилилось «беспрецедентное давление правоохранителей на представителей священноначалия и священства нашей Матери Церкви». Как заявил Новинский, в стане создается не что иное, как «церковь Порошенко».

Он добавил, что «персональными атаками власть не ограничивается». Так, по неизвестным причинам начата опись имущества Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Напомним, ранее синод Константинопольского патриархата снял анафему с отлученных от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария, а также восстановил в Киеве ставропигию.

В свою очередь в РПЦ расценили подобные действия как очередную попытку президента Украины «политизировать ситуацию с церковью на Украине».