«Насильно мил не будешь»: Лавров об отмене встречи Путина и Трампа

Глава Министерства иностранных дел России прокомментировал отмену встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.

Как заявил дипломат, отмена переговоров не способствует решению существующих проблем. По словам Лаврова, Москва для проведения переговоров будет ждать другого удобного случая.

«Насильно мил не будешь», - сказал Лавров.

Двадцать девятого ноября Трамп отменил переговоры с президентом России на саммите G20. В качестве причины американский лидер назвал инцидент в Керченском проливе. В свою очередь, пресс-секретарь российский президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решении американской администрации, и отметил, что у российского лидера появились дополнительные часы в программе для полезных встреч.

Саммит G20 проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября до 1 декабря. Во время мероприятия у президента России запланированы несколько двусторонних встреч, в частности, с лидером французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, аргентинским президентом Маурисио Макри. Кроме того, Путин проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

