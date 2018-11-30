День «Ш»: когда водители смогут снять знак «Шипы»

Постановление правительства РФ об отмене обязанности устанавливать знак «Шипы» на машины вступит в силу 8 декабря. Это решение было принято из-за неактуальности данного обозначения.

«Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года», - процитировал ТАСС своего собеседника из ГИБДД.

Ранее замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин рассказал, что в ПДД обозначение «Шипы» появилось около 25 лет назад – за это время технические характеристики автомобилей значительно улучшились, и знак больше не нужен.