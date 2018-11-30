В Дагестане проведут проверку транспортировки газа и нефти по поручению Генпрокуратуры

Прокуратора Республики Дагестан по поручению Генпрокуратуры РФ инициировала проверку на предмет законности транспортировки газа и нефти, оборота нефтепродуктов и использовании товарных знаков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Особое внимание прокуратура уделит проверке безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок и бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. В случае обнаружения нарушений будут применены прокурорские меры.

С требованием о проведении такой проверки ранее выступил президент России Владимир Путин. За ее ход и результаты отвечают премьер-министр Дмитрий Медведев и генеральный прокурор Юрий Чайка. Отчет о проверке должен быть предоставлен не позднее первого марта 2019 года.