Аргентинские СМИ назвали «Кортеж» Путина «зверем»

Аргентинские СМИ восхитились лимузином, на котором на саммит G20 прибыл Владимир Путин. Кроме того, журналисты также отметили и лимузин президента США Дональда Трампа.

Оба транспортных средства в издании Rio Negro окрестили «зверьми». Один из местных телеканалов в свою очередь назвал автомобиль Aurus, на котором передвигается российский лидер, «настоящим бункером на колесах». Отмечается, что транспортное средство пуленепробиваемо, а его детали держатся в секрете.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20, который проходит с 30 ноября по 1 декабря. В его ходе запланированы переговоры российского президента в форматах РИК и БРИКС и двусторонние контакты с президентами нескольких государств.