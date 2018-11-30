В Саранске вспыхнул склад с древесиной и картоном, прогремели взрывы

Примерно в 14.50 по местному времени начался пожар в промышленной зоне города Саранска. Возгорание произошло по адресу улица Строительная, 13. Об этом сообщили «Звезде» в ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении, в котором хранилась древесина и картонные изделия. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров.

В настоящее время возгорание локализовано, идет проливка тлеющих конструкций.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства возгорания устанавливаются.