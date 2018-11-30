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Венгрия жестко отказала США в экстрадиции двоих россиян

Екатерина ГАБЕЛЬ
18:32 30.11.2018
Двоих граждан России арестовали еще в 2016 году якобы за попытку продажи оружия мексиканскому наркокартелю
Венгрия жестко отказала США в экстрадиции двоих россиян
Фото: Jens Kalaene ZB Globallookpress

Министр внутренних дел Венгрии отказал США в выдаче двух россиян, которые якобы были замешаны в продаже оружия. Вместо этого обвиняемые Владимир Любишин и его сын отправились в Россию. Такой поворот вызвал в американских политических кругах и в СМИ волну разочарования с примесью эпилептического припадка, хотя хорошие отношения Москвы и Будапешта с 2010 года уже не новость.

Оба Любишиных перебрались в Венгрию еще в 90-х годах. Владимир –старший быстро заработал себе состояние, в том числе, якобы на продаже оружия. Однако ничего преступного в этой деятельности в Венгрии нет – для этого достаточно получить обычную охотничью лицензию.

В 2016 году венгерские спецслужбы совместно с американскими взяли обоих Любишиных по обвинению в попытке продажи оружия мексиканскому наркокартелю. Список вооружений был весьма внушительным: РПГ, АК, ПТРК и ручные гранаты. Возникал вопрос: а откуда у людей с охотничьей лицензией вдруг появились противотанковые комплексы? И тут всплыла интересная деталь. Оказалось, что все это вооружение они якобы официально купили у Министрества обороны Венгрии. Военные наводили порядок на складах и решили избавиться от устаревших образцов таким образом.

А по версии венгерских и американских сотрудников спецслужб, те самые подставные покупатели из мексиканского наркокартеля должны были приобретсти у Любишиных оружия на два миллиона долларов. Переговоры с представителями подставного картеля вел некий гражданин Турции, который называл себя Джеймсом. Он даже якобы отправил наркокартелю «изображения» тех образцов вооружения, которые имеются в наличии. В общем, в ходе совместной операции двое наших граждан были задержаны.

Видимо, Вашингтон уже надеялся самостоятельно разобраться с россиянам, но тут в планы США вмешался министр внутренних дел Венгрии Сандор Пинтер. Он отказался выдать Любишиных Вашингтону и отправил россиян на Родину. После такой выходки за океаном раздался плач Ярославны.

«Мы глубоко разочарованы решением Венгрии экстрадировать Любишиных в Россию», - сказано на официальном сайте Госдепа США.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт посетовала на то, что такое решение «угрожает безопасности США, Венгрии и всего мира». С трудом можно представить себе ситуацию, при которой экстрадиция россиян для проведения следственных мероприятий в Россию может угрожать международной безопасности. Более того, все заявления США о некой «безопасности всего мира» вообще выглядят абсурдными на фоне многочисленных находок американского оружия в лагерях боевиков в Сирии.

По информации портала Direct36 Владимир Любишин-младший, 1984 года рождения, закончил университет в Лондоне, а после вернулся в Будапешт. С тех пор «разрывался» между Венгрией и Россией, периодически жил в Петербурге. На его имя зарегистрировано два небольших предприятия – туристическое агентство и сервис по доставке еды.

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