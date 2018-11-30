Длиннее МКАД: когда появится новое транспортное кольцо

Длина нового транспортного кольца – 133 км. Его образуют Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Западная хорды и Южная рокада с учетом подъездных путей и выходов на вылетные магистрали. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на сайте ведомства.

Строительство Хордового кольца завершится в 2023 году. Его длина будет больше протяженности МКАД (109 км) и в три раза превысит Третье транспортное кольцо, протяженность которого 35 км.

Значительную часть новой дороги составят мосты, тоннели и эстакады – в проекте их более 150. Все сооружения планируют достроить к 2025 году.