Страны G7 выступили с заявлением по инциденту в Керченском проливе

Страны G7 сделали официальное заявление по инциденту в Керченском проливе. Как говорится в обнародованном письме, главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США и верховный представитель Евросоюза выражают обеспокоенность в связи со случившимся.

«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа», - говорится в заявлении.

Представители стран G7 призвали Москву соблюдать нормы международного права и проявить сдержанность. Помимо этого, министры попросили российскую сторону освободить ранее арестованных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября Россией были задержаны три украинских корабля в связи с нарушением российской границы.

По данному факту было заведено уголовное дело. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января всех 24 военнослужащих Украины, находившихся на судах, в том числе офицеров и двух сотрудников СБУ.