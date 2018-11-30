В Ставрополье больше 10 автомобилей оказались в снежном плену из-за сильного ветра

Около 11 машин застряли на трассе примерно в 20 километрах от города Изобильного в Ставропольском крае.

Видео с места опубликовал «Блокнот Ставрополя». На кадрах видно, легковые автомобили и грузовики не могут выбраться из снежных завалов.

«Нам срочно нужна помощь, тут уже 11 машин, сами мы не справимся. Нужны буксиры, без МЧС не обойтись», - рассказали замерзающие на трассе водители автомобилей.

Они также заявили, что опасаются серьезных последствий из-за сильного ветра, который может перевернуть груженые «Газели» и фуры.