В Ставрополье больше 10 автомобилей оказались в снежном плену из-за сильного ветра
Легковые автомобили и грузовики не могут выбраться из снежных завалов.
Видео: meteovesti, Instagram
Около 11 машин застряли на трассе примерно в 20 километрах от города Изобильного в Ставропольском крае.
Видео с места опубликовал «Блокнот Ставрополя». На кадрах видно, легковые автомобили и грузовики не могут выбраться из снежных завалов.
«Нам срочно нужна помощь, тут уже 11 машин, сами мы не справимся. Нужны буксиры, без МЧС не обойтись», - рассказали замерзающие на трассе водители автомобилей.
Они также заявили, что опасаются серьезных последствий из-за сильного ветра, который может перевернуть груженые «Газели» и фуры.