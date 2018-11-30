Аспирин может помочь в борьбе с опаснейшим заболеванием

Прием низких доз аспирина может помочь при профилактике и лечении рассеянного склероза. Это выяснили специалисты Медицинского колледжа министерства по делам ветеранов Джесси Брауна в США, проведя эксперимент на мышах.

В ходе исследования стало заметно положительное влияние на развитие аутоиммунного энцефалита — схожего с рассеянным склерозом заболевания, которым страдают мыши, пишет Medicalxpress.

Последующие исследования в этой области позволят использовать аспирин в лечении рассеянного склероза.

Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Хотя в разговорной речи «склерозом» часто называют нарушение памяти в пожилом возрасте, рассеянный склероз не имеет отношения к старческому склерозу и к рассеянности внимания.