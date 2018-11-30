Дипломатический конфуз произошел с Макроном по прибытии в Аргентину: видео

Дипломатическая неловкость произошла с президентом Франции Эммануэлем Макроном по прибытии в Аргентину.

На видеокадрах, на которых запечатлена посадка самолета французского лидера и его выхода из президентского борта, видно, что Макрона встречает сотрудник аэропорта в желтом жителе. Стоит отметить, что желтый жилет – отличительный знак протестующих против повышения цен на топливо во Франции.

Интернет-пользователей рассмешил тот факт, что Макрон пожал руку встречающему его работнику воздушной гавани. Они также удивились, отсутствию официальных лиц около президентского борта.

Президент Франции прилетел в Аргентину, где будет участвовать во встрече лидеров стран и правительств G20.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии прервала полет на саммит G20 в Аргентину в связи с технической неполадкой в правительственном лайнере.