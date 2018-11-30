Путин рассказал, чем грозят «заигрывания» с террористами

Заигрывания с боевиками в геополитических целях ведут к кровавым злодеяниям с их стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече стран БРИКС на полях саммита G20 в Аргентине.

По словам Путина, в отношении террористических группировок компромиссы и двойные стандарты недопустимы, «тем более, их авантюрное использование в геополитических целях».

«Любые заигрывания с террористами играют им на руку, побуждают совершать новые кровавые злодеяния», - сказал президент России.

Саммит G20 проходит с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине. На полях саммита запланированы переговоры российского президента в форматах РИК и БРИКС. Также Путин проведет двусторонние контакты с президентами нескольких государств.

