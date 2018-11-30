В России начнут персонифицированную борьбу с бедностью

Сразу в восьми регионах стартуют пилотные проекты по уменьшению количества семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Министр рассказал о договоренности с регионами построить траекторию выхода из бедности для семей с низкими доходами. Также Топилин добавил, что предположительно с 2021 года эту технологию планируют внедрить по всей стране – для этого привлекут Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

«Прежде всего, на 65-70% это семьи с детьми», — уточнил политик целевую аудиторию проекта.

Экспериментальные проекты пройдут в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, пишут РИА Новости.