Источник назвал диагноз госпитализированного Жореса Алферова

Академика Жореса Алферова госпитализировали с диагнозом гипертонический криз. Об этом «Звезде» сообщил источник в РАН.

Собеседник подтвердил, что Алферова госпитализировали с заседания Академии, однако опроверг информацию об инсульте у ученого и о том, что он находится в тяжелом состоянии.

Источник добавил, что Алферова на скорой отвезли в Центральную клиническую больницу на Мичуринском проспекте.

Жорес Алферов единственным проживающим в России лауреатом Нобелевской премии по физике. Он получил ее в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.