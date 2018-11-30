ЦОДД рекомендовал водителям выезжать из Москвы после 21.00

На 16.00 по московскому времени загруженность столичных дорог оценивается в 7 баллов. В настоящее время наблюдается скопление машин на вылетных магистралях по направлению в область. Кроме того, загружены Садовое и Бульварное кольца, ТТК и МКАД. Об этом говорится в пресс-релизе «Центра организации дорожного движения», который поступил в распоряжение «Звезды».

Из-за перепада температур на автодорогах образовалась гололедица, что в значительной степени увеличивает риск попадания в дорожно-транспортные происшествия.

ЦОДД напомнил водителям, что на скользкой дороге путь торможения транспортного средства становится длиннее, а управляемость снижается, поэтому в организации посоветовали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и перестроений. Автомобилистов, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю, в ЦОДД попросили не на дороги не выезжать, особенно в час пик.

В организации порекомендовали выбирать время поездок на личной машине: комфортнее всего выезжать из города по вылетным магистралям после 21.00 по местному времени. До 20.00 в ЦОДД посоветовали пользоваться общественным транспортом.