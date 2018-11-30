Как не заболеть зимой: несколько простых правил от ЛОРа

Зимний период – время, когда организм любого человека особенно подвержен простудным заболеваниям, так как в значительной степени снижается иммунитет, свою роль играют нехватка витаминов и общая слабость.

Как уберечь себя от нападения вирусов в холодное время года «Звезде» рассказал кандидат медицинский наук и ЛОР высшей категории Владимир Зайцев.

По словам специалиста, в первую очередь, если есть возможность, необходимо остаться дома на один или два дня и много спать.

Более того, одним из факторов, способствующих скорому восстановлению, является обильное питье. Зайцев советует пить чай с лимоном, морсы и теплые цитрусовые напитки.

Вылечить больное горло поможет стакан молока с добавлением ложки сливочного маска.

Помимо всего, медик посоветовал приобрести ингалятор. По мнению Зайева, наиболее эффективным является небулайзер, так как ингаляция с его помощью доходит прямо до бронхов, трахеи и легких, что способствует увлажнению слизистой.

Если горло першит, Зайцев советует использовать полоскание: две чайные ложки соды необходимо смешать с каплей йода.

Кроме того, также эффективно использовать в качестве полоскания 20 миллилитров трехпроцентной перекиси водорода. Доктор объяснил, что перекись обладает смягчающими, антивоспалительными и антисептическими свойствами. А при заложенности этот же раствор можно капать в нос.