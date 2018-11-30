Украина будет выборочно пускать на свою территорию мужчин-россиян

На Украину будут пускать мужчин - граждан России с дипломатическим статусом, а также обслуживающий персонал для транспорта в возрасте 16-60 лет. Об этом заявил представитель украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Также ограничение не коснется тех, кто имеет документы, подтверждающие постоянное или временное проживание на Украине, и тех, едет с гуманитарной целью. К последнему относится смерть или болезнь близких, пишет «112 Украина».

«Мы говорим о категории риска, к которой может быть более пристальное внимание, чтобы они не создавали определенные очаги, которые могут нести в будущем дестабилизационные мероприятия, направленные на подрыв интересов Украины», - пояснил выбор возрастной категории Демченко.

Напомним, на Украине ввели военное положение на 30 дней после задержания ФСБ украинских моряков, которые незаконно вошли на территорию РФ на трех кораблях ВМС.