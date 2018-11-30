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Медведев поддержал идею создать федеральный закон о многодетных семьях

Александра Арсентьева
16:32 30.11.2018
По его словам, это позволит многодетным семьям пользоваться положенными льготами в упрощенном порядке.
Медведев поддержал идею создать федеральный закон о многодетных семьях
Фото: Liz Gregg, moodboard, Globallookpres

Премьер-министр России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил за кодификацию законодательства о многодетных семьях.

«Давайте мы обсудим с законодателями подготовку изменений, позволяющих собрать все постановления, касающиеся многодетных семей, в одном нормативном акте», - сказал премьер-министр на приеме граждан в общественной приемной «Единой России».

По его словам, это позволит многодетным семьям пользоваться положенными льготами в упрощенном порядке, сообщает ТАСС.

Медведев отметил, что нормы, которые касаются прав, льгот, преимуществ, возможностей многодетных семей, в настоящее время разбросаны по всему массиву законодательства - «федерального и регионального». По его словам, что в некоторых регионах страны также есть удачные примеры кодификации законодательства о многодетных семьях.

Напомним, в октябре этого года в Государственную думу был внесен законопроект об освобождении 1,5 миллионов многодетных семей от налога на имущество, ежегодные расходы которых на него оцениваются от 3,2 до 6,4 миллиардов рублей. Также до этого депутаты предложили давать многодетным семьям субсидии на покупку жилой недвижимости. Как заявили законодатели, это должно стимулировать жителей России к усыновлению детей.
 

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