Жорес Алферов госпитализирован с инсультом в Москве

Академик РАН Жорес Алферов госпитализирован с инсультом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии.

«Его увезли с инсультом на "скорой помощи" с совещания», - сказали в РАН.

В настоящее время академик находится в одной из клиник Москвы. Подробности о его состоянии в Академии не уточнили.

Жорес Алферов родился в 193 году в Витебске. Он является единственным проживающим в России лауреатом Нобелевской премии по физике, ее академик получил в 2000-м году.

Алферов является обладателем множества премий и наград, среди которых звания Лауреата Ленинской премии, Государственных премий СССР и России, также он - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».