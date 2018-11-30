Жорес Алферов госпитализирован с инсультом в Москве
В настоящее время академик находится в одной из клиник Москвы.
Фото: Boris Kavashkin, GlobalLookPress
Академик РАН Жорес Алферов госпитализирован с инсультом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии.
«Его увезли с инсультом на "скорой помощи" с совещания», - сказали в РАН.
В настоящее время академик находится в одной из клиник Москвы. Подробности о его состоянии в Академии не уточнили.
Жорес Алферов родился в 193 году в Витебске. Он является единственным проживающим в России лауреатом Нобелевской премии по физике, ее академик получил в 2000-м году.
Алферов является обладателем множества премий и наград, среди которых звания Лауреата Ленинской премии, Государственных премий СССР и России, также он - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».