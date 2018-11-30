Задержанных ФСБ сотрудников СБУ заподозрили в участии в боевых действиях в Донбассе

Двое задержанных в Азовском море во время незаконного пересечения границы РФ сотрудников военной контрразведки Украины, возможно, участвовали в боевых действиях в Донбассе. Об этом «Звезде» сообщила помощник генерального прокурора по особым поручениям Генеральной прокуратуры ЛНР Ксения Сабина.

В настоящий момент эта информация проверяется сотрудниками ведомства. Если это подтвердится, данных сотрудников СБУ вызовут на допрос в Генпрокуратуру ЛНР.

«Сотрудников СБУ могут вызвать на допрос в рамках ранее возбужденных уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 440 УК ЛНР – геноцид, и частями 1, 2 статьи 439 УК ЛНР – применение запрещенных средств и методов ведения войны», - уточнили в ведомстве.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды России и были задержаны сотрудниками ФСБ РФ. После этого инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней, а американский лидер Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине после изучения документов по делу в Керченском проливе.