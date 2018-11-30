Разведка ДНР сообщила о подготовке ВСУ масштабного наступления в Донбассе

ВСУ планируют провокацию с применением химического оружия. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.

По его словам, разведка ДНР узнала новые факты подготовки атаки со стороны украинских силовиков. По имеющимся данным, она будет осуществлена в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ.

Всего для наступления были подготовлены три бригады, в планы которых входит приблизиться к российской границе через Новоазовск.

Как добавили в Народной милиции ДНР, провокация может стать предлогом для начала наступательных действий со стороны президента Украины Петра Порошенко и его западных единомышленников.