Путин прибыл в Аргентину на саммит G20

Президент России Владимир Путин с двухдневным официальным визитом прибыл в Аргентину, где будет участвовать во встрече лидеров стран и правительств G20. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На полях саммита запланированы неформальные встречи президента России в форматах РИК (Россия, Индия, Китай) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика). Кроме того, Путин проведет двусторонние контакты с лидерами нескольких стран.

Первого декабря российский лидер встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Саммит «двадцатки» будет длиться два дня: с 30 ноября по 1 декабря.