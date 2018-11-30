Путин поручил решить вопрос с воровством газа, нефти и бензина в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с хищением газа, нефти и нефтепродуктов в Дагестане правительству России и Генеральной прокуратуре.

На сайте Кремля появился документ с перечнем поручений по вопросам ситуации в топливно-энергетическом комплексе Республики Дагестан. Среди них принятие мер по незаконному обороту нефтепродуктов, противоправному использованию товарных знаков и пресечение несанкционированного подключения к распределительным сетям.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и генеральный прокурор Юрий Чайка. Они должны отчитаться о проделанной работе до первого марта 2019 года.