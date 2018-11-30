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«Не понимаю, почему Трамп поддерживает Порошенко»: украинцы пожаловались CNN на президента

Дарья Михалина
15:20 30.11.2018
Журналист CNN был уверен, что украинцы живут в страхе перед «российской агрессией», и был шокирован, узнав, что большинство находятся в хороших отношениях с россиянами, не понимают сути конфликта и к тому же недовольны деятельностью Петра Порошенко.
«Не понимаю, почему Трамп поддерживает Порошенко»: украинцы пожаловались CNN на президента
Фото: Serguei Fomine , Global Look Press

Журналист CNN прибыл в Мариуполь для проведения независимого расследования после того, как в Керченском проливе были задержаны три украинских корабля в связи с нарушением российской границы.

По данному факту было заведено уголовное дело. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января всех 24 военнослужащих Украины, находившихся на судах, в том числе офицеров и двух сотрудников СБУ. В свою очередь президент страны Петр Порошенко ввел в стране военный режим.

Сейчас, как сообщает CNN, все арестованные корабли находятся в Мариуполе. Как рассказал американскому журналисту официальный представитель ВМСУ Максим Носенко, из-за сложившемся ситуации корабли украинского флота были приведены в боевую готовность. По словам командира ООС Сергей Наева, Украине необходима поддержка США. Он заявил, что Дональд Трамп должен потребовать у Владимира Путина прекратить «агрессию».

После чего журналист прогулялся по городу, отметив что населенный пункт очень тихий и к тому же довольно беден.  Корреспондент пообщался с несколькими работниками Мариупольского порта. Ответы жителей города повергли американца в шок. Как выяснилось, мирное население вовсе не поддерживает Порошенко.

«Если бы у нас был нормальный президент, работали бы женщины на такой работе?» - возмутилась одна из сотрудниц порта.

«У меня есть родственники в России. Мы русские. Я не пойму этого конфликта», - заявила другая.

Еще одна женщина добавила, что у нее есть большое количество друзей в России и все они волнуются об украинцах ровно в той же степени, что и народ Украины за россиян.

«Трамп? Я не понимаю, почему он поддерживает Порошенко. Мне нужен другой, хороший президент», - заявила жительница Украины.

При этом, как с удивлением подчеркнул сам журналист, имя Путина вызвало у горожан улыбку.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко призвал страны-члены НАТО направить в Черное море несколько кораблей для обеспечения безопасности в регионе. В Кремле в свою очередь просьбу украинского президента назвали очередной провокацией.

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