«Не понимаю, почему Трамп поддерживает Порошенко»: украинцы пожаловались CNN на президента

Журналист CNN прибыл в Мариуполь для проведения независимого расследования после того, как в Керченском проливе были задержаны три украинских корабля в связи с нарушением российской границы.

По данному факту было заведено уголовное дело. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января всех 24 военнослужащих Украины, находившихся на судах, в том числе офицеров и двух сотрудников СБУ. В свою очередь президент страны Петр Порошенко ввел в стране военный режим.

Сейчас, как сообщает CNN, все арестованные корабли находятся в Мариуполе. Как рассказал американскому журналисту официальный представитель ВМСУ Максим Носенко, из-за сложившемся ситуации корабли украинского флота были приведены в боевую готовность. По словам командира ООС Сергей Наева, Украине необходима поддержка США. Он заявил, что Дональд Трамп должен потребовать у Владимира Путина прекратить «агрессию».

После чего журналист прогулялся по городу, отметив что населенный пункт очень тихий и к тому же довольно беден. Корреспондент пообщался с несколькими работниками Мариупольского порта. Ответы жителей города повергли американца в шок. Как выяснилось, мирное население вовсе не поддерживает Порошенко.

«Если бы у нас был нормальный президент, работали бы женщины на такой работе?» - возмутилась одна из сотрудниц порта.

«У меня есть родственники в России. Мы русские. Я не пойму этого конфликта», - заявила другая.

Еще одна женщина добавила, что у нее есть большое количество друзей в России и все они волнуются об украинцах ровно в той же степени, что и народ Украины за россиян.

«Трамп? Я не понимаю, почему он поддерживает Порошенко. Мне нужен другой, хороший президент», - заявила жительница Украины.

При этом, как с удивлением подчеркнул сам журналист, имя Путина вызвало у горожан улыбку.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко призвал страны-члены НАТО направить в Черное море несколько кораблей для обеспечения безопасности в регионе. В Кремле в свою очередь просьбу украинского президента назвали очередной провокацией.