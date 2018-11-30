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Названы сроки запуска движения по первому участку «Тавриды»

Александра Арсентьева
15:14 30.11.2018
Сейчас готовность шестого этапа трассы между Левадками и Верхнесадовым протяженностью 28 километров составляет почти 15%.
Фото: zaovad.ru
Видео: «Крыминформ», YouTube

В первом квартале следующего года может быть открыт первый четырехкилометровый участок трассы «Таврида» по двум полосам в Бахчисарайском районе. Об этом агентству «Крыминформ» рассказал технический руководитель проекта шестого этапа трассы «Таврида» Русланом Патаховым.

По его словам, первой очередью шестого этапа предусматривается строительство двухполосной дороги, после чего на нее будет перепущено движение, а уже потом будет строиться вторая очередь.

«Предварительно можно сказать, что частично перепуск движения по первой очереди на четырехкилометровом участке близ Симферополя произойдет уже в первом квартале следующего года», - заявил Патахов.

В настоящее время готовность шестого этапа трассы между Левадками и Верхнесадовым протяженностью 28 километров составляет почти 15%. Всего здесь будет возведено 24 искусственных сооружения, в том числе четыре развязки.

Реконструкцию и строительство автомобильной трассы «Таврида» проводит петербургская компания «ВАД». В 2017 году Севастополем был заключен контракт на строительство 13,25 километров «Тавриды» за 11,969 миллиардов рублей. Стоимость 237,5-километрового участка дороги по Крыму будет составлять 137,3 миллиарда рублей.

Запуск движения транспортных средств по трассе «Таврида» будет вестись в две очереди. В двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (первый-четвертый этапы - 190 километров) движение по автодороге собираются запустить в декабре этого года.

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