Российское посольство направило ноту в МИД Польши из-за выходки местного СМИ

После инцидента на польском государственном канале TVP российское посольство направило ноту в МИД Польши. Об этом сообщил представитель дипмиссии Владимир Александров.

Ранее стало известно, что польский телеканал TVP (Telewizja Polska) в прямом эфире на большом студийном экране добавил в название России символику нацистских отрядов СС. Такое оформление было выбрано для обсуждения событий в Керченском проливе.

Также на этом видео-баннере была использована фотография президента России Владимира Путина, встроенная в еще один нацистский символ.

В российском посольстве заявили, что комментировать эту ситуацию считают «ниже своего достоинства», пишут РИА Новости.