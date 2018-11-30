Отжать бизнес за месяц: зачем Порошенко ввел военное положение в Винницкой области

Политический обозреватель Сергей Веселовский объяснил, зачем Петр Порошенко ввел военное положение в Винницкой области. По мнению журналиста, украинский лидер пытается таким образом подчинить себе местный бизнес.

«В Винницкой области - его вотчине, его родине, он там столкнулся с большой-большой проблемой. Местный бизнес не хочет ему подчиняться. Не решаются его бизнес вопросы. Поэтому сейчас вот под военное положение, под эту сурдинку он просто-напросто переотожмет весь тот бизнес, который ему интересен и который ему пока не подчинен», - рассказал Веселовский «Звезде».

Ранее похожее мнение высказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, все остальные области, где было введено военное положение, граничат с Россией.

«Та невзрачная украинская жизнь, а во-вторых близкое соседство с Россией, где много лучше, где нет пылания националистической ненависти и угара, - все это воспалило сознание жителей этих областей, за исключением, пожалуй Винницкой области. Там Порошенко решал свои бизнес-вопросы для того, чтобы усмирить бандюков, которые никак не поделят сами бизнес и мешают Петру Алексеевичу», - объяснил Баранец.

Порошенко ввел военное положение в десяти областях под предлогом якобы «акта вооруженной агрессии» со стороны России. В минувшее воскресенье три украинских корабля вошли в Керченский пролив без соответствующего разрешения. Все попытки с моряками оказались тщетными. Тогда российские спецслужбы задержали корабли ВМСУ с применением оружия.

Случившееся в Керченском проливе прокомментировал Владимир Путин. По его мнению, это была провокация организованная Киевом и лично Порошенко в преддверии выборов президента.

Как еще украинский президент будет использовать закон о военном положении в личных интересах? И какие на самом деле внутриполитические проблемы решает сегодня Порошенко, запугивая своих граждан войной? Все подробности вы узнаете из расследования «Политического детектива». Не пропустите новый выпуск 2 декабря в 10:45 на телеканале «Звезда».