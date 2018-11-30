«Притяженье народов упруго»: Шнуров посвятил стихотворение дружбе украинцев и россиян

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на новость об ограничении на въезд на Украину российским мужчинам от 16 до 60 лет. Музыкант в стихах заявил, что братские народы будут и дальше влиять друг на друга.

«Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье,

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году,

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу», - написал он.

Шнуров отметил, что сам он намерен приехать на Украину, однако теперь ему придется подождать, когда исполнится 60 лет.

«Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят», — добавил он.

Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко объявил, что на Украине было принято решение об ограничении въезда российских мужчин от 16 до 60 лет. Данное ограничение будет действовать на время введения в Незалежной военного положения, которое будет действовать 30 дней.