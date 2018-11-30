«В Керченском проливе сотрудники ФСБ действовали как герои»

Политический обозреватель информагентства News Front Сергей Веселовский назвал героями сотрудников ФСБ и Погранслужбы, которым удалось остановить украинских моряков в Керченском проливе. Журналист подчеркнул, что российские спецслужбы не поддались на провокации и не стали уничтожать экипажи кораблей ВМСУ.

«Я считаю, что наши пограничники, наши сотрудники ФСБ – настоящие герои в этом случае. Понимая свою ответственность и понимая, какая ответственность перед всей Россией, что нельзя поддаться на провокацию и уничтожить украинские экипажи вместе с кораблями, они поступили так, как поступили», - объяснил Веселовский.

В то же время политический выразил негодование в связи с реакцией Запада на действия России. Веселовский указал на то, что страны Запада, оказавшись в похожей ситуации, действовали бы куда жестче, чем РФ.

«Любая страна в мире – США, Великобритания, Франция, Германия, Израиль – поступила бы моментально очень жестко, не разговаривая с теми, кого они подозревали бы в террористической диверсии. Они бы просто сразу уничтожили эти корабли, опасаясь того, что тот же, допустим, буксир вот этот украинский и два катера были с какой-то взрывчаткой»,- отметил обозреватель.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины - буксир «Яны Капу» и бронекатеры «Бердянск» и «Никополь» нарушили российскую границу. На требование спецслужб РФ и пограничников они никак не реагировали. Украинские корабли удалось задержать, применив оружие. Весь экипаж арестован до 25 января.

После случившегося глава Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти областях страны.

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