В МИД объяснили отказ Трампа встретиться с Путиным на G20

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным вероятно из-за внутриполитической динамики в своем государстве. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США», - сказала она.

По словам Захаровой, именно она при принятии решений Вашингтоном является доминирующей.

Ранее президент США сообщил, что отменяет встречу с российским коллегой на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента, произошедшего в Керченском проливе.

В Белом доме заявили, что перед этим заявлением Трамп провел беседу с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео.

В Госдепартаменте отметили, что Вашингтоном добиваются возвращения Украине задержанных моряков.

Тридцатого ноября военнослужащих ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива и арестованы на два месяца судом Симферополя, переводят в один из СИЗО Москвы.

