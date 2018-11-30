В МИД объяснили отказ Трампа встретиться с Путиным на G20
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным вероятно из-за внутриполитической динамики в своем государстве. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США», - сказала она.
По словам Захаровой, именно она при принятии решений Вашингтоном является доминирующей.
Ранее президент США сообщил, что отменяет встречу с российским коллегой на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента, произошедшего в Керченском проливе.
В Белом доме заявили, что перед этим заявлением Трамп провел беседу с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео.
В Госдепартаменте отметили, что Вашингтоном добиваются возвращения Украине задержанных моряков.
Тридцатого ноября военнослужащих ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива и арестованы на два месяца судом Симферополя, переводят в один из СИЗО Москвы.